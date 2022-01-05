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Компания MSI уже довольно давно выпускает собственные клавиатуры и мыши, но новая клавиатура Vigor GK71 Sonic - первая, оснащенная переключателями Sonic Red Mechanical. Для срабатывания этих линейных переключателей требуется всего 35 граммов силы, что делает их одними из самых лёгких переключателей на рынке. 

Vigor GK71 Sonic - первая клавиатура для массового рынка, со световым линейным переключателем.  Если Вам нравятся линейные переключатели, важно чтобы они были лёгкие, что позволит нажимать клавиши быстрее и с меньшим усилием пальцев.

В дополнение к переключателям клавиатура Vigor K71 Sonic имеет прозрачные колпачки для клавиш, RGB-подсветку, упор для запястий из пенопласта, мультимедийные клавиши и колесо управления громкостью/мультимедиа. Полноразмерная клавиатура может похвастаться корпусом из авиационного алюминия и встроенной памятью, которая поддерживает три профиля настроек. 

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В продажу клавиатура MSI Vigor GK71 Sonic поступит в феврале 2022 года, а розничная цена составит от 109 до 119 долларов.

#msi #новости #клавиатура #sonic red #vigor k71 sonic
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MSI анонсировала клавиатуру Vigor K71 Sonic с переключателями Sonic Red Mechanical
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