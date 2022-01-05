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Cyberpower в этом году продемонстрировала корпус серии Kinetic, который имеет 18 моторизованных треугольных вентиляционных отверстий, которые реагируют на внутреннюю температуру, открываясь, чтобы обеспечить больший поток воздуха к компонентам ПК.
Компания Cyperpower сообщила, что вентиляционные отверстия управляются 18 сервоприводами, подключенными к стойке и внутри шасси. Общая идея заключается в том, что вентиляционные отверстия могут оставаться в основном закрытыми, чтобы глушить шум вентилятора и удерживать больше пыли при низких температурах, но они начинают открываться для большего потока воздуха, когда температура внутри корпуса становится выше.
Вентиляционные отверстия на корпусе не будут все время открываться или закрываться, а могут точно настраиваться на «каждый градус изменения температуры», говорится в пресс-релизе.
Конечно, насколько все это будет привлекательно для многих, зависит от того, насколько громкими будут серводвигатели и механизм. Компания заявила, что все ещё занимается настройкой моторизованного механизма, но способ его движения будет таким же в финальной версии.
Корпус серии Mid-Tower Kinetic будет доступен в черном или белом цвете, поддерживает радиаторы до 360 мм, до семи 120-мм вентиляторов (или пяти 140-мм) и материнские платы ATX.
В продажу корпус Cyberpower Kinetic Series поступит в третьем квартале 2022 года, по цене 249 долларов.