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Специалист по майнингу CryptoDonkeyMiner на YouTube обнаружил новую возможность увеличить производительность майнинга видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 Ti почти вдвое. Суть метода заключается в перепрограммировании BIOS GeForce RTX 3080 Ti на конкретную OEM-модель GeForce RTX 3090, изготовленную компанией Dell. Перекрестная прошивка BIOS потенциально может улучшить производительность майнинга видеокарты GeForceRTX 3080 Ti до 110 MH/s, вместо оригинального хешрейта в 60-70 MH/s.
Для внесения новых изменений понадобится утилита NVFlash для прошивки BIOS из BIOS Dell GeForce RTX 3090. Пока что взлом работает только с продуктами Dell и Alienware GeForce RTX 3080 Ti.
Даже если у Вас есть данная модель Dell GeForce RTX 3080 Ti, это не самый безопасный способ поднять производительность майнинга видеокарты Ampere. Так что делайте данную прошивку на свой страх и риск. Данный метод пока не работает ни с одним другим брендом, но вполне вероятно скоро появятся и новые методы для остальных брендов видеокарт.