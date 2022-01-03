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Представлен концепт игрового сервера Alienware Nyx
Сервер транслирует до четырех игр одновременно
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Было много разговоров о том, что будущее игр в облаке, но перед CES 2022 у Alienware есть несколько иной план: одновременная потоковая передача до четырех игр с мощного компьютера у Вас дома.
Идея концепции заключается в том, что несколько игроков живут в доме и все они захотят транслировать игры на любое устройство, которое они выберут, будь то смарт-телевизор, планшет, ноутбук или большой игровой компьютер. Вместо того, чтобы пытаться транслировать сразу из облака и забивать пропускную способность интернета, они могут транслировать игры через Wi-Fi с домашнего сервера.
В демонстрации Alienware был показан большой корпус под брендом Alienware. Неясно, как будет выглядеть конечный продукт. Представитель компании запустил Cyberpunk 2077 и перемещал его между смарт-телевизором, ноутбуком и ПК с монитором. 

Вскоре после этого другой демонстратор запустил Rocket League. В конечном итоге они оба подключились на один телевизор и сыграли в две игры на разделенном экране бок о бок. Компания заявила, что в лаборатории ей удалось одновременно транслировать до четырех игр. Alienware не уточняет, какие компоненты используются в концепт-боксе. Но очевидно, что понадобится один из лучших маршрутизаторов. 

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Дата выпуска Alienware Nyx пока не названа, более подробная информация может быть раскрыта компанией в ближайшие недели.

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