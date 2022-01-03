Монитор имеет 4К разрешение и частоту обновления 240 Гц

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Компания Samsung анонсировала новый игровой монитор 4K 240 Гц перед началом выставки CES 2022. Монитор Odyssey Neo G8 является первым в мире мини-светодиодным дисплеем 4K (3840 x 2160), работающим с частотой обновления 240 Гц - комбинация, которая должна напугать даже лучшие видеокарты.

Монитор имеет размер 32 дюйма и имеет кривую 1000R, как и его собратья Odyssey G9 и G7. В самом дисплее используется светодиодная панель Quantum Mini, размер пикселей которой составляет 1/40 от размера традиционного светодиода. Новый дисплей отлично передаёт более глубокий чёрный цвет. Пиковая яркость дисплея - 2000 нит, этого более чем достаточно для контента HDR. Уровни контрастности составляют 1000000: 1, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Функция CoreSync автоматически синхронизирует RGB-подсветку на задней панели монитора с содержимым на экране. Разъёмы подключения включают два порта HDMI 2.1 и один выход DisplayPort 1.4. Такая конфигурация позволит пользователям воспользоваться преимуществами новейших игровых консолей, таких как PlayStation 5 или Xbox серии X.

Эстетически монитор выглядит как уменьшенная версия Odyssey G9 с той же белой тематикой и чёрными акцентами.

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Samsung пока не объявила цены, но ожидать от такой модели низкой цены точно не стоит.