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Новое поколение AMD EPYC будет поддерживать большую пропускную способность памяти и ёмкость на сокет
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AMD опубликовала исправления драйвера EDAC (обнаружение и исправление ошибок) для процессоров EPYC следующего поколения, основанных на микроархитектуре Zen 4. Новые исправления показывают, что будущие процессоры будут поддерживать высокую пропускную способность памяти и большую ёмкость на сокет.

Предстоящая серия EPYC 7004 будет поддерживать до 12 контроллеров памяти на сокет, по сравнению с восемью для существующих серверных AMD. 

Двенадцать 64-битных каналов памяти DDR5 увеличат пропускную способность памяти, доступную для процессоров Genoa, до колоссальных 460,8 ГБ/с на сокет, что является значительным увеличением по сравнению с 204,8 ГБ/с, доступными для процессоров EPYC текущего поколения с DDR4-3200. 

Большая полоса пропускания памяти не будет единственным улучшением процессоров EPYC Genoa следующего поколения. Двенадцать каналов памяти позволят увеличить объем памяти для новых процессоров. Компания Samsung уже продемонстрировала  модули RDIMM DDR5 512 ГБ и подтвердила, что модули RDIMM DDR5 768 ГБ возможны. Даже при использовании 12 модулей по 512 ГБ серверные процессоры AMD нового поколения могут поддерживать до 6 ТБ памяти (по сравнению с 4 ТБ сегодня). Однако, если Genoa поддерживает два RDIMM на канал, эта емкость увеличится до 12 ТБ DDR5.

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Процессоры AMD EPYC серии 7004 Genoa принесут ощутимые улучшения памяти по сравнению с существующими серверными процессорами, что улучшит их производительность. 

#оперативная память #ddr5 #zen 4 #процессор amd ryzen #zen 4 epyc
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