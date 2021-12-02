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Компания Western Digital на этой неделе раскрыла несколько важных деталей, касающихся своей дорожной карты жёстких дисков на 5-й ежегодной конференции Virtual Wells Fargo TMT Summit. Компания оптимистично оценивает спрос на жёсткие диски в ближайшие годы и ожидает, что ее нынешние технологии позволят поставлять накопители емкостью до 30 ТБ.
22 ТБ на 2022 год
Существуют два основных способа увеличить емкость жёсткого диска. Один из них - установка пластин большей емкости, что иногда требует использования новой технологии магнитной записи (например, HAMR) и нескольких новых компонентов вместе с новыми дисками. Другой способ - установить больше пластин, что требует перехода на более тонкие пластины. Производители жёстких дисков обычно комбинируют подходы, поэтому со временем отрасль переходит как на новые технологии магнитной записи, так и на платформы с большим количеством дисков.
В самых передовых жёстких дисках Western Digital - Ultrastar DC HC560 20 ТБ и WD Gold 20 ТБ - используются девять пластин по 2,2 ТБ, энергосберегающая перпендикулярная магнитная запись (ePMR) и технология OptiNAND . Компания WD может добавить платформу с 10 пластинами, которая обеспечит 22 ТБ хранилища, при использовании тех же дисков.
До 30 ТБ с ePMR и OptiNAND
Жёсткие диски Western Digital с технологией OptiNAND добавляют встроенный флэш-накопитель iNAND UFS (EFD) для повышения производительности, надежности и полезной емкости. Western Digital продолжит использовать эту технологию с ePMR. Компания также объединит его с технологией магнитной записи (SMR).
Western Digital считает, что технологии ePMR и OptiNAND позволят ей создавать жёсткие диски емкостью до 30 ТБ. Для жёстких дисков свыше 30 ТБ потребуется использовать технологию HAMR.
Нет упоминания о МАМР
Компания Western Digital не вспомнила о своей технологии MAMR, которая должна была довести емкость жёстких дисков компании до 40 ТБ . Western Digital всегда считала свою технологию ePMR промежуточным звеном между обычным PMR и MAMR, которые в конечном итоге будут заменены на HAMR.
Судьба МАМР на данный момент неясна. Возможно, скоро появится разъяснение от компании, о будущем МАМР технологии.