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Автопроизводители Mercedes-Benz и Stellantis объявили о заключении соглашений с американской компанией Factorial Energy о помощи в разработке технологии твердотельных аккумуляторов, которая сделает электромобили более привлекательными для массового рынка.
Mercedes-Benz заявила, что объединяет усилия с Factorial, базирующейся в Вобурне, штат Массачусетс, для совместной разработки аккумуляторов с целью тестирования прототипов элементов уже в следующем году. Компания Mercedes-Benz заявила, что инвестирует в Factorial крупную сумму, что даст ей право на представителя в совете директоров аккумуляторной компании.
Stellantis, которая объединила PSA Peugeot и Fiat Chrysler заявила, что подписала соглашение о совместной разработке с Factorial и делает «стратегические инвестиции» в компанию. В нем не указывается размер инвестиций.
В твердотельных аккумуляторах используется твердый проводящий материал вместо жидкого электролита, который есть в большинстве современных литий-ионных аккумуляторах. Твердотельные аккумуляторы будут иметь большую ёмкость и обладать более компактными размерами в сравнении с аналогами.