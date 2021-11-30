Два автогиганта инвестируют в твердотельные аккумуляторы

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Автопроизводители Mercedes-Benz и Stellantis объявили о заключении соглашений с американской компанией Factorial Energy о помощи в разработке технологии твердотельных аккумуляторов, которая сделает электромобили более привлекательными для массового рынка.

Mercedes-Benz заявила, что объединяет усилия с Factorial, базирующейся в Вобурне, штат Массачусетс, для совместной разработки аккумуляторов с целью тестирования прототипов элементов уже в следующем году. Компания Mercedes-Benz заявила, что инвестирует в Factorial крупную сумму, что даст ей право на представителя в совете директоров аккумуляторной компании.

Stellantis, которая объединила PSA Peugeot и Fiat Chrysler заявила, что подписала соглашение о совместной разработке с Factorial и делает «стратегические инвестиции» в компанию. В нем не указывается размер инвестиций.

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В твердотельных аккумуляторах используется твердый проводящий материал вместо жидкого электролита, который есть в большинстве современных литий-ионных аккумуляторах. Твердотельные аккумуляторы будут иметь большую ёмкость и обладать более компактными размерами в сравнении с аналогами.