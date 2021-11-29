Скоро выйдет новый RISC-V Raspberry Pi Alternative VisionFive V1

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Имея размеры 3,9 x 2,8 дюйма, плата немного больше, чем Raspberry Pi 4, и оснащена двухъядерным процессором SiFive U74 RISC-V с тактовой частотой 1,5 ГГц. Новый RISC-V оснащен 8 ГБ LPDDR4 и слотом для карт micro SD, а также HDMI 1.4, гигабитным Ethernet, аудиовыходом 3,5 мм, 4 портами USB 3.0 типа A и портом типа C для питания. На плате есть Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, а также 40-контактный разъем GPIO, который совместим с Raspberry Pi. Есть два разъема MIPI для использования с совместимыми камерами и дисплеями.

Плата VisionFive будет поставляться с поддержкой Linux, Fedora (для которой есть образ на GitHub ), но пока неизвестно когда это точно произойдет. Просочился набор слайдов для доклада, который должен быть представлен на саммите RISC-V в декабре 2021года. В слайдах засветилась ещё один вариант платы VisionFive оснащенный четырехъядерным процессором с встроенной графикой, а также поддержкой HDMI 2.0 и PCIe 2.0 x2.

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VisionFive V1 стоимостью в 149 долларов должен стать конкурентом Raspberry Pi