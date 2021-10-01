Согласно утечкам информации, возможен выход перечисленных консольных эксклюзивов на ПК.

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Nvidia подтвердила, утечку информации и один из представителей компании Wccftech ответил: "Nvidia знает о несанкционированном опубликованном списке игр, используемым только для внутреннего отслеживания и тестирования. Включение в список не является ни подтверждением, ни объявлением какой-либо игры.. Nvidia приняла незамедлительные меры по удалению доступа к списку. Конфиденциальные игровые сборки или личная информация не были раскрыты."





Большая утечка была замечена из базы данных Nvidia GeForce Now (сервис потокового обслуживания игр), утечка высвечивает ряд лучших игр PlayStation, которые могут прийти на ПК - в том числе God of War, Returnal и Demon's Souls.

Несмотря на то, что утечка считается подлинной, по крайней мере, по словам Windows Central, данный список игр, не означает, что он предназначен для ПК.

Как бы то ни было, история такова, что Ighor July, разработчик C++ опубликовал список игр на Medium, помеченный на Reddit. Разработчик сумел взломать базу данных GeForce Now Nvidia, он взял список игр с серверов Team Green, состоящий не менее чем из 18000 позиций.

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Сканирование этого огромного массива помогло сделать выводы и составить список возможных игр для ПК таких как: God of War, Returnal, Demon’s Souls, GTA (3, Vice City, San Andreas remasters), Horizon Forbidden West, и Ratchet & Clank.