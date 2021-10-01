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Новый баг iOS 15, как сообщается, удаляет фотографии, сохраненные из сообщений, при соблюдении определенных условий.
Многие люди сохраняют фотографии в библиотеке фотографий iCloud. Это облегчает поиск и организацию этих изображений, не теряя их. О новом баге, впервые сообщил MacRumors, он заключается в том, что iOS 15 удаляет некоторые из этих изображений без предупреждения.
Проблема ограничивается фотографиями, сохраненными из SMS/MMS сообщений, которые пользователь позже удалил.
Фотографии не исчезают сразу, говорит MacRumors, они удаляются при следующем завершении бэкапа iCloud (автоматический процесс, который происходит ежедневно, когда устройство iOS подключается к Wi-Fi по умолчанию).