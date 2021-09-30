Новейшие телефоны Galaxy теперь могут быть использованы в качестве цифрового ключа для открытия и закрытия дверей автомобилей.

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Используя ультра-широкополосную технологию, новейшие телефоны Galaxy теперь могут быть использованы в качестве цифрового ключа для открытия и запирания дверей автомобилей.

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Samsung сообщил, что в четверг он впервые предложит услугу цифрового ключа с Galaxy Z Fold 3, где смартфоны могут быть использованы для открытия и запирания дверей автомобилей.

Сервис использует ультравысокие (UWB) технологии, и те, кто имеет Samsung Galaxy Z Fold 3 могут использовать его для открытия и запирания дверей электромобиля Genesis GV60 просто находясь в непосредственной близости от автомобиля. UWB, как и Bluetooth или Wi-Fi, представляет собой технологию радиосвязи ближнего действия, используемую для передачи данных c высокой точностью.

Samsung предложит услугу через обновление программного обеспечения в конце этого года.

Помимо Galaxy Z Fold 3 также поддерживают цифровой ключ с использованием технологии UWB следующие модели: Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra.

Согласно Samsung, сервис также может быть использован для включения двигателя, открытия и закрытия грузовика и управления зеркалами автомобиля.

Пользователь также может поделиться цифровым ключом с другими со смартфоном Galaxy, используя приложение Samsung Pass (Samsung Pass поставляется со встроенным элементом безопасности).

Цифровой ключ компании следует стандарту Car Connectivity Consortium, организации, которая работает над созданием открытых стандартов для цифровых ключей.

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В январе Samsung сообщал, что планирует предложить услуги цифрового ключа для автомобильных брендов Audi, BMW и Ford.