По информации научного журнала Ecology Letters, глобальное потепление грозит не только таянием ледников, но и приводит к исчезновению кораллов, которые теряют иммунитет и начинают чаще болеть.
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Так учёные предсказывают, что к 2100 году коралловые рифы во всем мире заразятся опасными инфекциями, в результате чего исчезнут связанные с ними экосистемы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ecology Letters. Исследователями были проанализированы 108 научных работ, изучающих распространение заболеваний кораллов по всему миру, ввиду увеличения температуры поверхности моря (sea surface temperature, SST). Также изучался кумулятивный тепловой стресс живых организмов из-за недельных температурных аномалий поверхности моря (weekly sea surface temperature anomalies, WSSTA).
Большой Барьерный риф потерял половину своих кораллов с 1995 года
Ранее было известно, что экстремальные температуры вызывают сильный стресс у иммунной системы живого организма, повышая его уязвимость перед инфекционными заболеваниями. А также позволяют болезни развиваться в новых местах обитания, что повышает уровень заболеваемости. Учитывая, что изменение климата идёт долгие годы, поэтому остаётся незаметным для обывателя, то и события экстремальных температур становятся более частыми, что в будущем будет приводить к исчезновению целых видов.
Учёные обнаружили, что повышение показателей SST и WSSTA напрямую связаны с распространением болезней кораллов по всему миру. Ареал проявления болезни увеличился втрое, достигнув 9,92% за последние 25 лет. Согласно компьютерному моделированию, распространенность инфекции будет увеличиваться и дальше, достигнув 76,8% к 2100 году.
По мнению ученых, в результате пострадают не только кораллы, поскольку моря и океаны связаны в единую глобальную экосистему. А произойдёт эффект домино, в результате которого полностью изменится как сам мировой океан, так и его обитатели. Для человечества это будет означать появление новых болезней, первое время неизлечимых, исчезновение промысловых видов рыб и водорослей. Что показывает острую необходимость принятия экстренных мер для замедления изменения климата.
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