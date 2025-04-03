Новая консоль демонстрирует производительность, близкую к PS4 и PS4 Pro, но с заметно улучшенной детализацией в некоторых проектах. При этом технология DLSS, вопреки ожиданиям, в трейлерах не использовалась.

Эксперты Digital Foundry провели предварительный разбор игр, показанных во время анонса Nintendo Switch 2, и выявили несколько интересных деталей. Судя по тестам, аппаратная начинка новинки находится примерно на уровне PlayStation 4 и PS4 Pro, однако в ряде случаев графика выглядит даже лучше.

Особое внимание привлекло отсутствие DLSS в представленных материалах, хотя консоль работает на кастомном чипе от NVIDIA и поддерживает апскейлинг. Это наводит на мысль, что разработчики либо не задействовали все возможности железа, либо намеренно ограничили демонстрацию.

Сравнение с PS4 оказалось в пользу Switch 2: такие проекты, как Final Fantasy VII Remake и Cyberpunk 2077, демонстрируют более четкое изображение. Официальный релиз Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня, а предзаказы стартуют 8 апреля. В России консоль появится в продаже по цене от 60 тысяч рублей, что делает её одним из самых дорогих устройств в линейке Nintendo.