Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на импортные товары, включая радикальное повышение тарифов для 60 стран. Это решение, обоснованное "чрезвычайным положением", может изменить глобальную торговлю и ударить по развивающимся экономикам.

В среду Дональд Трамп объявил о беспрецедентных мерах в торговой политике: 10-процентный тариф на весь импорт, а также дополнительные пошлины для десятков стран, которые, по мнению его администрации, ограничивают американский экспорт. Это решение знаменует отход от многолетней политики свободной торговли и возврат к протекционизму, который США не применяли почти 100 лет.

Для введения новых тарифов Трамп использовал механизм чрезвычайного положения, ссылаясь на хронический дефицит торгового баланса, сохраняющийся с 1975 года.«Десятилетиями нашу страну грабили, разоряли и обманывали — и друзья, и враги. Но теперь это прекратится», — заявил президент. Новые пошлины особенно сильно затронут бедные государства, зависящие от экспорта. Например:

Китай — дополнительные 34% (в сумме до 45% на некоторые товары).

Вьетнам — новый тариф 46% (администрация обвиняет его в помощи Китаю в уклонении от пошлин).

Камбоджа — дополнительные 49%.

Эксперты предупреждают, что такие меры могут подорвать экономики развивающихся стран и спровоцировать торговые войны. Аналитики отмечают, что подобный уровень протекционизма не применялся со времён Великой депрессии, и его последствия могут быть непредсказуемыми. Трамп делает ставку на жёсткую торговую политику, но рискует спровоцировать масштабные экономические потрясения. Будет ли это работать на благо США или обернётся новым кризисом — покажет время.