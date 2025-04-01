Илон Маск пересматривает финансирование NASA, чтобы перенаправить средства на освоение Марса.

Глава SpaceX Илон Маск активно лоббирует пересмотр приоритетов и бюджета NASA, чтобы сосредоточить усилия агентства на пилотируемом полёте на Марс. По данным инсайдеров, предприниматель настаивает на перераспределении ресурсов и кадровых изменениях, которые позволят ускорить реализацию этой амбициозной цели.

Согласно информации, полученной от источников, близких к администрации NASA, Маск предлагает сократить финансирование второстепенных программ и перенаправить средства на разработку технологий для марсианской миссии. В частности, под вопросом оказался проект Mars Sample Return (MSR), который уже столкнулся с задержками из-за нехватки подходящих ракетных двигателей.

«Ресурсы NASA должны работать на главную цель — высадку человека на Марс. Всё остальное может подождать», — заявил анонимный источник, знакомый с планами Маска.

По сведениям СМИ, Маск также пытается заручиться поддержкой экс-президента США Дональда Трампа, который сохраняет влияние в политических кругах. Предприниматель якобы убеждал его, что успешная марсианская программа станет историческим достижением, способным укрепить наследие Трампа как президента, запустившего новую космическую эру.

«Маск уверен, что первый человек на Марсе изменит ход истории, и хочет, чтобы США стали бесспорным лидером в этом вопросе», — отмечает источник.

Инициатива Маска вызывает неоднозначную реакцию в научном сообществе. Некоторые эксперты поддерживают идею ускоренной подготовки марсианской миссии, но критики указывают на риски преждевременного сворачивания других важных проектов, таких как изучение климата Земли или исследование дальнего космоса.

В NASA пока официально не комментируют возможные изменения, но в ближайшие недели ожидается заявление руководства агентства.