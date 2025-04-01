Новая функция быстрого восстановления системы (QMR) в Windows 11 позволит системе автоматически восстанавливаться после сбоев, сводя к минимуму ваше участие и время простоя.

Microsoft готовит к выпуску функцию быстрого восстановления (Quick Machine Recovery, QMR) для Windows 11, призванную существенно упростить и ускорить процесс возвращения к работе после критических ошибок. Новая технология, активно тестируемая участниками программы Windows Insider, обещает автоматизировать диагностику и устранение неполадок, сводя к минимуму время простоя ПК.

Согласно информации, полученной от Windows Central, QMR активируется при возникновении сбоя в операционной системе. Автоматически запускается среда восстановления Windows (WinRE), и система подключается к онлайн-сервисам Microsoft для поиска решения проблемы. Интеллектуальные инструменты Microsoft анализируют причину сбоя и предлагают наиболее эффективное решение.

Ключевой особенностью QMR является её способность выявлять и устранять распространённые причины сбоев, такие как некорректные драйверы или неудачные обновления. В таких случаях система автоматически удаляет проблемное программное обеспечение, возвращая компьютер в стабильное состояние.

«Мы стремимся сделать восстановление Windows 11 максимально простым и быстрым для пользователей», — заявили в Microsoft, подчеркнув, что QMR значительно снизит зависимость от ручного устранения неполадок.

Функция QMR была впервые представлена на конференции Ignite 2024, которая состоялась в ноябре прошлого года. Ожидается, что она станет стандартной для всех устройств под управлением Windows 11 в будущих обновлениях.

Стоит отметить, что в последнее время Microsoft ужесточает требования к установке Windows 11. В конце марта компания запретила устанавливать ОС на компьютеры без подключения к интернету и обязала пользователей использовать учётную запись Microsoft. Эти изменения, вероятно, связаны со стремлением Microsoft к более тесной интеграции с облачными сервисами и обеспечению стабильности работы операционной системы.

Влияние на пользователей:

Сокращение времени простоя: QMR автоматизирует процесс восстановления, минимизируя время, необходимое для возвращения к работе после сбоя.

Упрощение устранения неполадок: пользователям больше не придется самостоятельно разбираться в причинах сбоев и искать решения.

Повышение стабильности системы: автоматическое удаление проблемных драйверов и обновлений поможет поддерживать стабильную работу Windows 11.

Важно: на данный момент функция QMR доступна только участникам программы бета-тестирования Windows Insider. Дата широкого релиза пока не объявлена.