Китайский производитель UNIS Flash Memory представил новые твердотельные накопители PCIe 5.0 серии S5 и S5 Ultra.

Китайский производитель UNIS Flash Memory представил новые твердотельные накопители PCIe 5.0 серии S5 и S5 Ultra. Обе модели, работающие без DRAM-буфера, обладают высокой скоростью: S5 достигает 14900 МБ/с при чтении и 12900 МБ/с при записи, превосходя конкурентов, таких как Crucial T705.

Более производительная модель S5 Ultra с улучшенным контроллером обеспечивает скорость до 14200 МБ/с при чтении и 13400 МБ/с при записи. S5 доступен в вариантах 1 ТБ и 2 ТБ, а S5 Ultra — в вариантах 2 ТБ и 4 ТБ. Цены и дата выхода пока не объявлены.

