Microsoft лишает пользователей возможности устанавливать систему без подключения к интернету и УЗ

Microsoft объявила об удалении скрипта bypassnro.cmd из будущих версий Windows 11, лишив пользователей возможности устанавливать систему без подключения к интернету и учётной записи Microsoft.

Компания объясняет это решение вопросами безопасности и улучшением пользовательского опыта, но решение вызвало критику со стороны пользователей, обеспокоенных ограничением свободы и конфиденциальности.

В сети уже появляются альтернативные методы обхода ограничений. Это решение, на фоне растущих требований к оборудованию и постоянному подключению к интернету, может способствовать росту популярности альтернативных операционных систем, таких как Linux и SteamOS.