Американский фондовый рынок резко упал в пятницу из-за опасений по поводу инфляции и торговой политики администрации Трампа. Новые данные показали рост индекса потребительских цен выше ожиданий и снижение потребительских настроений, подтвердив замедление экономической активности.
Объявленные ранее пошлины на импорт автомобилей усилили негативную динамику. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones зафиксировали значительное снижение, достигнув минимумов с середины сентября. Акции потребительских и технологических компаний резко упали.
Goldman Sachs понизил прогноз по индексу S&P 500, ссылаясь на замедление роста и неопределённость в торговой сфере. Опасения по поводу сохранения Федеральной резервной системой высоких процентных ставок из-за инфляции также повлияли на рынок. Рост индекса волатильности Cboe указывает на усиление беспокойства инвесторов.