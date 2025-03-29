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basilbanko12
The Washington Post: Акции падают, поскольку инвесторы беспокоятся из-за торговой политики Трампа
Серия экономических отчётов, опубликованных в пятницу, вызвала обеспокоенность по поводу потребительской экономики

Американский фондовый рынок резко упал в пятницу из-за опасений по поводу инфляции и торговой политики администрации Трампа. Новые данные показали рост индекса потребительских цен выше ожиданий и снижение потребительских настроений, подтвердив замедление экономической активности.

Объявленные ранее пошлины на импорт автомобилей усилили негативную динамику. Индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones зафиксировали значительное снижение, достигнув минимумов с середины сентября. Акции потребительских и технологических компаний резко упали.

Goldman Sachs понизил прогноз по индексу S&P 500, ссылаясь на замедление роста и неопределённость в торговой сфере. Опасения по поводу сохранения Федеральной резервной системой высоких процентных ставок из-за инфляции также повлияли на рынок. Рост индекса волатильности Cboe указывает на усиление беспокойства инвесторов.

#акции #фондовый рынок #goldman sachs
Источник: washingtonpost.com
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