Миллиардер всё больше связывает эти две компании, используя пользовательские данные X для обучения своих моделей ИИ.

Илон Маск объявил о слиянии своей компании по искусственному интеллекту xAI и социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сделка оценивает xAI в 80 миллиардов долларов, а X — в 33 миллиарда долларов.

Обе компании уже тесно связаны: xAI использует данные пользователей X для обучения своих моделей ИИ, а инструменты xAI доступны пользователям через платформу X. Маск стремится превратить X в универсальное приложение с интегрированной платёжной системой, и слияние укрепит связь между социальными сетями и ИИ.

Компания xAI, основанная в марте 2023 года, уже выпустила несколько версий своей модели ИИ Grok и построила крупный дата-центр в Джорджии.