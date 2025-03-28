Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) объявило о сокращении штатных должностей в рамках реструктуризации, разработанной совместно с департаментом Илона Маска по повышению эффективности государственного управления.
Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует сократить штат HHS с 82 000 до 62 000 сотрудников, указав на избыточность персонала. Кеннеди-младший обещает повысить эффективность работы министерства при меньших затратах, подчеркнув цель восстановления здоровья нации.
Важно отметить, что, по заявлению Министерства здравоохранения и социальных служб, критически важные услуги не пострадают от сокращений.