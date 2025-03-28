Spiegel смогли найти в Сети контактные данные некоторых высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа

Немецкое издание Spiegel опубликовало результаты расследования, в ходе которого в открытом доступе были найдены контактные данные нескольких высокопоставленных советников президента Трампа, включая номера телефонов, адреса электронной почты и частично пароли.

Журналисты использовали коммерческие и общедоступные базы данных, а также базы данных с утечками паролей. Большинство найденных контактов оказались активными. Spiegel указывает на серьезные уязвимости в системе безопасности США, позволяющие устанавливать вредоносное ПО на устройства советников.

Это расследование последовало за скандалом, связанным с утечкой информации о военной операции в Йемене в чате, участником которого был советник Трампа Майк Уолтц. Белый дом опроверг информацию об утечке, назвав её мистификацией.