Трамп анонсировал увеличение с 3 апреля импортных пошлин на автомобили на 25 процентов.

Администрация президента Трампа вводит частичные пошлины на автомобили, собранные из комплектующих, произведённых в рамках Североамериканской зоны свободной торговли (USMCA). От пошлин освобождаются только комплектующие американского производства. В 2022 году импорт таких автомобилей в США составил 474 миллиарда долларов.

Трамп, несмотря на возможное повышение цен для потребителей и противоречие его обещаниям снизить инфляцию, оправдывает пошлины стремлением вернуть промышленное производство в США и создать рабочие места. Он прогнозирует значительный рост в автомобильной отрасли и увеличение налоговых поступлений, назвав сложившуюся ситуацию угрозой национальной безопасности.

В ближайшее время ожидается объявление о новых ответных пошлинах на импорт из стран с отрицательным торговым балансом с США. На данный момент импортные пошлины на автомобили в США составляют 2,5%, в то время как ЕС применяет 10-процентную пошлину к американским автомобилям.