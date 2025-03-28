Археологи обнаружили в египетском некрополе огромную гробницу

В Абидосе, одном из древнейших городов Египта, международная команда археологов обнаружила 3600-летнюю гробницу, скрытую на глубине семи метров. Расположенная у подножия утёса, гробница включает в себя украшенный вход, несколько камер и своды из глиняных кирпичей высотой около пяти метров.

Роспись на оштукатуренных кирпичах изображает богинь Исиду и Нефтиду, типичных для погребальных ритуалов. Руководитель американской части экспедиции Йозеф Вегнер назвал находку новой главой в исследовании малоизученной династии фараонов.

Среди вероятных погребённых — цари Сенайб и Пентджени, упоминающиеся в других абидосских памятниках. Это открытие проливает свет на малоизвестный период истории Древнего Египта.