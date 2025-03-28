Best Buy Canada сообщила, когда геймеры смогут сделать предварительный заказ на ожидаемую портативную консоль Nintendo Switch 2.

Best Buy Canada (сообщение в блоге, которое впоследствии было удалено) объявила о начале приёма предварительных заказов на Nintendo Switch 2 со 2 апреля. Это соответствует ожиданиям, основанным на утечках и прогнозах технического журналиста Мэтта Суайдера, который предсказывает начало приёма предварительных заказов через час после Nintendo Direct 2 апреля, ориентировочно в 10 утра по восточному времени, и предполагаемую цену в 399 долларов.

Обновлённое сообщение Best Buy Canada не раскрывает цену, дату выхода или новые характеристики Switch 2, но подтверждает обратную совместимость (с исключениями), магнитные джойстики, U-образную подставку и порт USB-C. В качестве потенциальной игры для запуска упоминается только новый Mario Kart. С 25 по 27 апреля в Торонто пройдёт мероприятие Nintendo Switch 2 Experience с демонстрацией консоли.