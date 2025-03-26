Несмотря на то, что сами США являются крупнейшим импортёром венесуэльской нефти

Введённые США санкции против импорта венесуэльской нефти могут затронуть ряд крупных покупателей, включая Индию, Испанию, Китай и Италию. Как стало известно на данные национальных статистических служб, несмотря на то, что сами США являются крупнейшим импортёром венесуэльской нефти, президент Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт нефти и газа из стран, поддерживающих Венесуэлу, начиная со 2 апреля.

Решение о введении пошлин стало очередным шагом в усиливающемся давлении США на Венесуэлу. Пока неясно, как именно будут применяться эти пошлины и какие страны попадут под их действие. Эксперты ожидают дальнейших разъяснений от американских властей и оценивают потенциальное влияние этих мер на глобальные энергетические рынки. Наблюдатели также отмечают сложность в определении «поддержки Венесуэлы», которая может быть интерпретирована неоднозначно.