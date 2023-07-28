Считается, что они жили в позднем плейстоцене, во времена шерстистых мамонтов. Небольшая группа червей, извлеченных из сибирской вечной мерзлоты, была разморожена и "вернулась к жизни".

Считается, что они жили в позднем плейстоцене, во времена шерстистых мамонтов. Небольшая группа червей, извлеченных из сибирской вечной мерзлоты, была разморожена и "вернулась к жизни".

Черви давно вымершего вида под названием Panagrolaimus kolymaensis (длиной около 0,03 дюйма (1 мм)) на самом деле не были мертвы, а находились в состоянии покоя, называемом криптобиоз, при котором они отключались до тех пор, пока процессы в их организме не стали необнаружимыми.

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Ранее у ученых были лишь доказательства того, что круглые черви могли оставаться в таком состоянии менее 40 лет.

Но радиоуглеродное датирование растений в ледяной норе, где были найдены черви, предполагает, что им около 46 000 лет.

Профессор Теймурас Курцхалия, старший автор исследования, посвященного невероятной находке, опубликованной в журнале PLOS Genetics, и почетный профессор Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка, сказал:

'Этот маленький червяк теперь мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку оставался в состоянии анабиоза гораздо дольше, чем кто-либо считал возможным.

"То, что его можно было оживить спустя 46 000 лет, совершенно ошеломило меня.

"Это скорее похоже на сказку о Спящей красавице, но в течение гораздо более длительного периода".

Группа червей, извлеченных из сибирской вечной мерзлоты, была разморожена и 'вернулась к жизни'

Наиболее впечатляющий пример длительного анабиоза был замечен в бактериальных спорах, оживших спустя 40 миллионов лет в брюшном содержимом вымерших пчел, сохранившихся в погребенном янтаре.

Но новый результат считается лучшим среди немногих крошечных существ, включая известных своей неуничтожаемостью микроскопических тихоходок, прозванных "водяными медведками", и водных существ, называемых коловратками, которые способны переходить в состояние анабиоза, а затем оживать.

Прошло пять лет с тех пор, как российские ученые извлекли круглых червей Panagrolaimus kolymaensis из вечной мерзлоты в норе вымершего арктического суслика, в 130 футах от поверхности обнажения Дуванный Яр на реке Колыма в северо-восточной Сибири.

Теперь новое исследование показало, как долго эти черви, возможно, ждали, чтобы возродиться.

Небольшая группа реанимированных червей, оживших после того, как их снабдили водой и пищей, прожила менее месяца, но дала начало более чем 100 поколениям новых червей.

Было обнаружено, что эти черви используют механизм, аналогичный личинкам современных круглых червей Caenorhabditis elegans, которые встречаются на компостных кучах и в гниющих фруктах и растениях по всей Европе и миру.

Лабораторные эксперименты показывают, что, возможно, важно сначала слегка обезвоживать червей, прежде чем они смогут успешно выживать при температуре -80 ° C с отключением основных функций организма.

На биохимическом уровне оба вида при умеренном обезвоживании в лаборатории вырабатывали сахар под названием трегалоза, что, возможно, позволяет им переносить замораживание и интенсивное обезвоживание.

Профессор Курцхалия сказал: "Нам предстоит долгий, очень долгий путь от использования этой науки до возвращения крионированно замороженных людей или динозавров, хотя теперь у нас есть лучшее понимание того, как достичь состояния между жизнью и смертью.

"Но многое еще предстоит исследовать.

"Это может помочь сохранить клетки или ткани в будущем".

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Новость по теме:

Ученым удалось увеличить продолжительность жизни червя на 500 процентов в результате удивительного открытия, которое может раскрыть секрет борьбы со старением у людей.

Caenorhabditis elegans, круглый червь, имеющий общие генетические черты с человеком, обычно живет около трех-четырех недель.

Изменив пару клеточных путей, исследовательская группа из США и Китая смогла создать червя, который жил более 14 недель, что в пять раз больше.

Такое увеличение продолжительности жизни было бы эквивалентно человеческой жизни в течение примерно 400-500 лет.

Открытие может привести к созданию аналогичных комбинированных методов лечения для людей, которые продлевают процесс старения, почти так же, как комбинированные методы лечения используются сегодня для лечения рака и ВИЧ.



