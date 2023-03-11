Tesla наконец-то решила использовать свои новые элементы стандарта 4680 в Cybertruck вместо элементов 2170 от Panasonic и работает с азиатской компанией над снижением их стоимости и увеличением плотности энергии. В настоящее время аккумуляторная батарея 4680 имеет такую же плотность энергии, как и батарея 2170, но скоро появится новая версия с высоким содержанием никеля.

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Как сообщается, компания Tesla рассматривала все три доступных варианта батарей для своего электрического пикапа Cybertruck, который должен быть выпущен летом, но в итоге решила использовать новейшую батарею стандарта 4680, хотя плотность энергии очень похожа на плотность энергии батареи 2170. В настоящее время компания использует элементы 2170 в своих автомобилях, но батареи 4680 намного дешевле в производстве... То же самое можно сказать и об элементах LFP, которые Tesla использует в своей стандартной линейке Model 3 и Model Y. Однако, когда речь идет о грузовике Network, батарея 4680 считается лучшим вариантом.

Сообщается, что автопроизводитель сотрудничает с двумя китайскими компаниями - Ningbo Rongbao New Energy и Suzhou Dongshan Precision - для дальнейшего снижения производственных затрат на батарею 4680 по мере наращивания производства на заводах Gigafactories в США. Недавно Tesla подала заявку на многомиллионное расширение аккумуляторного участка на Gigafactory в Техасе, где будет собираться Cybertruck, а также объявила о планах по созданию дополнительных 100 ГВт-ч батарей 4680 на Giga Nevada. Компания также рассчитывает на Panasonic и LG для увеличения поставок элементов 4680, когда их предприятия вступят в строй примерно через год.

До сих пор основная экономия затрат при производстве элементов 4680 была достигнута за счет дизайна самих интегрированных батарейных блоков, а не за счет производственного процесса. В последнем разборе структурный блок 4680, используемый в техасской Y-образной батарее Tesla, имел плотность энергии 244 Втч/кг, по сравнению с 269 Втч/кг для элементов 2170 от Panasonic.

Однако более высокий показатель у Panasonic обусловлен большим количеством никеля в катоде и 10% кремния в аноде, поэтому скорректированная плотность энергии этих двух элементов довольно близка. Кроме того, сообщается, что Tesla сотрудничает с корейской компанией L&F для разработки собственного высоконикелевого катода для батареи 4680, что позволит еще больше увеличить плотность энергии и повысить производительность и автономность грузовиков.

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Из-за продолжающегося производства батареи 4680 и других производственных ограничений, первые грузовики Tesla, как говорят, будут выпущены в довольно ограниченном количестве, а серийное производство электропикапа ожидается не ранее начала следующего года. Начало массового производства электрических пикапов ожидается не ранее начала следующего года.