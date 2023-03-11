Следующее поколение Motorola Razr будет предлагаться не только в черном цвете, но и с привлекательной красной задней панелью, включая кнопки, согласованные по цвету. Razr также получит переработанный шарнир и значительно больший дополнительный дисплей.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

Motorola Razr 2023 уже был замечен на просочившихся рендерных изображениях несколько недель назад, а теперь 91mobiles удалось опубликовать первую фотографию, на которой изображен складной смартфон Motorola нового поколения. Особенно бросается в глаза красный цвет, в котором выполнены шарнир, нижняя половина задней панели, а также кнопки.

Razr 2023 отличается от конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Flip4 5G, не только яркой цветовой гаммой, но и значительно большим вторичным дисплеем. Согласно слухам, его диагональ составляет 2,7 дюйма. Это делает экран меньше на бумаге, чем 3,26-дюймовый вторичный дисплей Oppo Find N2 Flip, но из-за почти квадратного формата Motorola, площадь экрана Razr 2023 вряд ли должна быть меньше, чем у Oppo.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На фотографии также видно, что Motorola переработала шарнир, но сделает ли это смартфон более прочным или сгиб на основном дисплее менее заметным, пока неизвестно. Пока что неизвестны ни цена, ни дата выхода Motorola Razr 2023, и нет никакой конкретной информации из надежного источника о характеристиках устройства. По крайней мере, фотографии показывают, что основной дисплей будет иметь более тонкие края, и Motorola будет использовать двойную камеру со светодиодной вспышкой.