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Motorola Razr 2023 уже был замечен на просочившихся рендерных изображениях несколько недель назад, а теперь 91mobiles удалось опубликовать первую фотографию, на которой изображен складной смартфон Motorola нового поколения. Особенно бросается в глаза красный цвет, в котором выполнены шарнир, нижняя половина задней панели, а также кнопки.
Razr 2023 отличается от конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Flip4 5G, не только яркой цветовой гаммой, но и значительно большим вторичным дисплеем. Согласно слухам, его диагональ составляет 2,7 дюйма. Это делает экран меньше на бумаге, чем 3,26-дюймовый вторичный дисплей Oppo Find N2 Flip, но из-за почти квадратного формата Motorola, площадь экрана Razr 2023 вряд ли должна быть меньше, чем у Oppo.
На фотографии также видно, что Motorola переработала шарнир, но сделает ли это смартфон более прочным или сгиб на основном дисплее менее заметным, пока неизвестно. Пока что неизвестны ни цена, ни дата выхода Motorola Razr 2023, и нет никакой конкретной информации из надежного источника о характеристиках устройства. По крайней мере, фотографии показывают, что основной дисплей будет иметь более тонкие края, и Motorola будет использовать двойную камеру со светодиодной вспышкой.