Центральный банк Сингапура показал свое видение мрачное будущего из-за постоянного противостояния двух сверхдержав на рынке микроэлектроники

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По мнению Валютного управления Сингапура (MAS), торговые барьеры между США и Китаем привели к геоэкономической фрагментации и, вероятно, приведут к замедлению глобального роста и повышению инфляции.

Выступая в четверг на инвестиционной конференции IMAS-Bloomberg, управляющий директор MAS Рави Менон сказал, что напряженность в отношениях между США и Китаем повлияла не только на две страны, но и на глобальные торговые схемы и цепочки поставок.

США и Китай ужесточили ограничения на трансграничные инвестиции и в результате увеличили внутреннее производство важнейших товаров, сказал Менон.

Это вынудило некоторые компании перенести производство из Китая. Пример тому: Недавнее обязательство компании Foxconn в размере 62,5 млн. долларов США по расширению заводов во Вьетнаме и поток инвестиций в производственные мощности в Индии.

"Эти сдвиги наиболее очевидны в электронной промышленности", - сказал Менон, отметив, что во Вьетнаме наблюдается наибольший рост поставок товаров на рынок США. Менон отмечает, что Тайвань и Таиланд также завоевали свою долю рынка. В период с 2017 по 2021 год доля США в китайском экспорте электроники снизилась на четыре процентных пункта.

Предлагаемый альянс по производству чипов между США, Тайванем, Южной Кореей и Японией может оттолкнуть торговлю из стран, не входящих в альянс, и перенаправить часть торговли из Китая во Вьетнам, Индию и Мексику - все эти регионы, по словам эксперта MAS, имеют большой потенциал для размещения конечной электронной сборки.

"Результатом всей этой геоэкономической фрагментации, скорее всего, станет замедление глобального роста", - сказал управляющий директор.

В одном из исследований, на которое опирался Менон, потери мирового ВВП составили 1,2 процента при ограниченной фрагментации торговли и 8-12 процентов в отдельных странах, если произойдет "полное технологическое разделение" США и Китая.

Однако больше всего пострадают развивающиеся страны с низким уровнем дохода, поскольку они упустят передачу знаний, которая происходит, когда их более благополучные соседи привозят работу и опыт.

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Диверсификация цепочки поставок, по мнению Менона, приведет к росту инфляции. Переезд стоит дорого, как и увеличение штата, а подавление глобальной конкуренции, отвлекаясь на такие вопросы, приведет к снижению инноваций и росту цен. Таким образом, более крупные устоявшиеся компании будут иметь преимущество в этой неприятной новой нормальной ситуации.