Человечество может получить неограниченное количество чистой энергии, превратив воздух вокруг нас в электричество - ученые считают, что это "экстраординарный" прорыв, который может помочь нам отказаться от нефти и газа

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Ваш дом, гаджеты и даже город в один прекрасный день могут питаться от абсолютно чистого источника энергии - самого воздуха. Это потому, что группа исследователей открыла новый метод получения "энергии из воздуха".

Австралийские ученые из Мельбурна выяснили, что фермент, содержащийся в почвенных бактериях, способен генерировать электрический ток, превращая воздух в энергию.

Бактерии берут водород из воздуха и превращают его в электричество, и, по словам ученых, оно "поразительно стабильно", то есть его можно хранить и использовать в течение долгого времени. Человечество может получить неограниченное количество чистой энергии, превратив окружающий нас воздух в электричество - ученые считают, что это "экстраординарный" прорыв, который поможет нам отказаться от нефти и газа.

Нынешние попытки извлечь электричество из воздуха опираются на ветряные турбины - но Huc не нужен ветер. Профессор Крис Грининг из Университета Монаша сказал: "Мы уже давно знаем, что бактерии могут использовать следы водорода в воздухе в качестве источника энергии для своего роста и выживания, в том числе в почвах Антарктики, вулканических кратерах и на глубине океана. "Но мы не знали, как они это делают, до сих пор".

Ученые назвали фермент "Huc" и заявили, что он "необычайно эффективен" в "создании энергии из воздуха". Серия экспериментов с ферментом показала, что очищенный Huc может долго храниться при температурах ниже нуля или выше 80 градусов Цельсия, не теряя способности генерировать энергию. Huc может всасывать водород из воздуха и превращать его в электричество.

Ученые надеются, что в долгосрочной перспективе его можно будет использовать в качестве "природной батареи" как альтернативу чистой энергии для питания устройств. Но сначала они хотят найти способ масштабировать производство Huc, чтобы использовать его в больших масштабах.

Доктор Рис Гринтер сказал: "Huc необычайно эффективен [...] Как только мы произведем Huc в достаточном количестве, использование его для производства чистой энергии станет буквально пределом возможностей".

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Huc - это лишь одна из нескольких новых попыток создать новые чистые источники энергии. Группа исследователей из Бристоля работает над проектом, который позволяет туалетам вырабатывать стабильные струйки электричества. Ученые надеются встраивать кирпичи в новые дома и в один прекрасный день использовать их для питания лампочек.