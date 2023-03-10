Обновление Moment 2 поможет пофиксить медленное копирование больших файлов

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В Windows 11 скоро появится полное исправление ошибки, которая вызывает серьезные неудобства у некоторых пользователей при попытке копирования больших файлов.

Эта проблема существует уже некоторое время, но компания Microsoft наконец-то справилась с ней, поскольку, как отмечает Windows Latest, фикс входит в состав недавно представленного обновления "Moment 2" для Windows 11 22H2.

Это обновление уже доступно, но, оно все еще находится в стадии предварительного просмотра и доступно всем пользователям Windows 11 (не только тестерам) - будет полностью развернуто с окончательной установкой Moment 2, которая произойдет в следующий вторник (14 марта).

Так что, если вы столкнулись с этой ошибкой, решение, к счастью, не за горами. Проблема сильно замедляет копирование больших файлов: в некоторых сообщениях, которые мы видели в прошлом, говорится, что операции копирования больших файлов могут занимать в два раза больше времени, чем должны. Действительно, неприятно.

Windows Latest сделал это открытие благодаря читателям, которые сообщили сайту, что копирование файлов вернулось к нормальной скорости после установки исправления KB5022913 (предварительный просмотр Moment 2).

Технический консультант сообщил сайту: "Мы столкнулись с этой проблемой в декабре, когда обновили наши 100 устройств до Windows 11 22H2. Копирование файлов занимало гораздо больше времени, чем должно было. Мы заметили, что некоторые файлы передавались почти в два раза медленнее. Наши пользователи подтвердили, что после обновления KB5022913 такой проблемы больше нет".

Как уже упоминалось, эта проблема существует уже давно - действительно, исправление было применено в ходе тестирования еще в начале декабря 2022 года. Это означает, что прошло три с половиной месяца, прежде чем тестовый патч действительно достиг релизной версии Windows 11 (при условии, что он будет включен в Moment 2 и не будет отменен в последний момент, если возникнут проблемы с дополнительным обновлением предварительного просмотра).

Когда мы впервые сообщили об этом, мы скрестили пальцы в ожидании быстрого исправления, но этого не произошло, так что, вероятно, это была сложная проблема, которую пришлось долго распутывать. Конечно, ошибка в основном затрагивает корпоративные сети, но люди, работающие в небольших офисах или домашних сетях, также пострадали.

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Обновление Moment 2, как и следовало ожидать, исправляет множество других ошибок, включая сбои в работе File Explorer и недостатки Bluetooth-клавиатур, а также добавляет целую кучу функций в Windows 11. Это и Phone Link для iOS (наконец-то), и улучшения для устройств с сенсорными экранами, и многое другое (мы подробно рассказываем обо всех дополнениях здесь). О, а еще это приведет к появлению искусственного интеллекта Bing на панели задач (вроде как, время от времени - об этом мы рассказываем здесь).