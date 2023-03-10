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Новый сезон Fortnite "Мега", посвященный киберпанку, стартует в пятницу, но если вы играете на ПК, то для того, чтобы ощутить атмосферу киберпанка, вам потребуется операционная система Windows 10 или выше. Это изменение означает, что Fortnite больше не поддерживает машины на Windows 7 и 8.
Это изменение не стало полной неожиданностью. Разработчик Epic Games заявил в декабре, что планирует отказаться от поддержки этих старых версий Windows с выходом Fortnite Chapter 4 Season 2 - именно этот сезон Epic запускает сегодня.
Если вы все еще работаете на Windows 7 или 8 и хотите получить несколько дропов во время "мега" сезона, Epic рекомендует использовать облачный игровой сервис GeForce Now от Nvidia. Fortnite также доступна на множестве других устройств, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и Android. И хотя Apple удалила игру из iOS App Store, вы все еще можете играть в Fortnite на iOS-устройствах через GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.
В общем, день у геймеров, которые до сих пор сидят на Windows 7 и 8 - сегодня так себе.