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ЕС готов к скоординированному подходу к ограничению поставок передовых чипов
Европейский союз готов координировать общеблоковый подход к контролю за экспортом современных чипов после решения Нидерландов ограничить некоторые из своих поставок, по словам высокопоставленного чиновника.
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"Мы сталкиваемся с быстро меняющейся геополитической и технологической обстановкой и рисками, исходящими от новых технологий, таких как высокотехнологичные полупроводники, искусственный интеллект, квантовые технологии, гиперзвук, биотехнологии", - сказал Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии, журналистам в Стокгольме. 

"В этих условиях можно утверждать, что нам нужна более сильная роль ЕС для обеспечения согласованности нашей политики в области безопасности, торговли и технологий", - сказал он.

Цель экспортного контроля состоит в том, чтобы гарантировать, что эти типы "технологий двойного назначения" - которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях - не попадут в чужие руки.

По всем этим причинам Домбровскис заявил, что ЕС готов работать с государствами-членами над разработкой подхода к экспортному контролю. В краткосрочной перспективе ЕС может в полной мере использовать существующее законодательство двойного назначения и перейти к более скоординированному подходу. После этого, по его словам, можно будет искать пути укрепления этих рамок, чтобы иметь больше возможностей для принятия мер экспортного контроля на уровне ЕС.

На этой неделе Нидерланды объявили о том, что они введут дополнительные ограничения на некоторые полупроводниковые машины компании ASML Holding NV на фоне давления со стороны США с целью ограничить доступ Китая к этой технологии. Хотя компании ASML уже давно запрещено продавать свои самые передовые технологии, известные как экстремальная ультрафиолетовая литография, новые меры затронут некоторые машины компании, выпущенные на одно поколение позже, известные как погружные машины DUV. 

По словам голландского министра, Нидерланды предоставят комиссии свои меры экспортного контроля и надеются, что они будут приняты всеми 27 странами ЕС. Страны ЕС не могут блокировать голландские меры экспортного контроля, поскольку они относятся к сфере национальной безопасности.

Лизье Шрайнемахер, министр торговли Нидерландов, призвала к выработке совместной европейской позиции, чтобы "показать, что мы - единый сплоченный Европейский Союз и что мы - геополитический блок". Шрайнемахер сказала журналистам в Стокгольме, что Нидерланды уже вели переговоры с Германией о контроле, так как в этой стране находятся поставщики ASML - компании Zeiss и Trumpf. 

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Домбровскис сказал, что ЕС проведет консультации со странами-членами, но отказался комментировать первоначальные неофициальные отклики на эту идею. "Это очень деликатные вопросы", - сказал он.

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