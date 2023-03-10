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Когда вы хотите скопировать что-то из интернета и вставить в документ Word, вам нужно выбрать "обычный текст" в меню вставки, которое открывается при нажатии правой кнопки мыши. Однако для многих это может оказаться неоптимальным, поскольку почти все другие приложения используют тот же сценарий для этого специфического процесса. Наконец, Microsoft принесла то же и в Word. Отныне вы сможете использовать ярлык "Вставить текст" в своих файлах.
Это довольно распространенный и простой в использовании сценарий. Вставка текста из других мест может разочаровать пользователей Word, поскольку при этом сохраняется формат источника и вам приходится выполнять дополнительную работу по его корректировке в соответствии с вашим стилем. Хоткей уже был доступен для Microsoft Teams, Word для веб, Google и Gmail, а теперь он был развернут для Windows и Mac.
"Пользователи ожидают, что Ctrl + Shift + V будет вставлять обычный текст, поэтому, когда это не работает, это может вызвать разочарование. Команда Word слышала об этой проблеме от пользователей, поэтому мы обновляем сочетания клавиш как прямой ответ на ваши отзывы. Доступность является приоритетом для Word, и мы хотим сделать процесс вырезания, копирования и вставки максимально удобным", - говорит Али Форелли, менеджер по продуктам Microsoft Word.