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Ни на американском, ни на французском сайте нет ни одной карты в списке или на складе. Это окончательное прощание с эталонными моделями NVIDIA? Вполне возможно, но это уже не первый раз, когда NVIDIA снимает свои карты с продажи.
Сайт утверждает, что больше невозможно заказать RTX 30 Founders Edition через официальные сайты США и Франции, ни высококлассные модели RTX 3080+, ни средние SKU теперь не доступны для новых клиентов. Технически говоря, американский магазин не предоставляет возможности заказать эти карты напрямую, а вместо этого полагается на стороннего ритейлера (Best Buy) для выполнения таких заказов.
Хотя на сайте NVIDIA действительно больше не представлены Founders Edition прошлого поколения, в BestBuy все еще можно найти модели RTX 3060 Ti или RTX 3070 Ti FE; однако они недоступны для онлайн-заказа.
Это не первый раз, когда NVIDIA удаляет свои GPU Founders Edition с сайта. Более 2 лет назад NVIDIA столкнулась с "технической ошибкой", в результате которой все карты Founders Edition исчезли с сайта. NVIDIA быстро решила эту проблему, и вскоре карты снова появились в списке. Однако в этот раз мы, скорее всего, видим конец пути для моделей RTX 30 FE.