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Gigabyte утверждает, что последние версии Aero 14 и 16 "получили значительные улучшения в плане производительности" благодаря современным процессорам Raptor Lake и GPU серии RTX 4000. Они оснащены "потрясающими" OLED-экранами X-Rite 2.0 этого поколения, которые способствуют повышению четкости изображения благодаря разрешению от QHD+ до 4K и соотношению сторон 16:10.
Соответственно, новые ноутбуки Aero называются лучшими новыми ноутбуками Gigabyte для профессионалов в области творчества и контента, благодаря такой вычислительной мощности, а также точности цветопередачи их актуальных дисплеев.
Серия 2023 Aero также оправдывает свое название в плане портативности, особенно 14-дюймовая модель весом ~1,49 килограмма (кг). Она и ее 16-дюймовый собрат наконец-то доступны для покупки онлайн.
Пока новый Aero 14 OLED можно найти только на зарубежных площадках с 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ внутреннего хранилища, Core i7-13700H и 6 ГБ графики RTX 4050 за 130000 рублей (+наценка на отечественном рынке), в то время как Aero 16 OLED (RTX4070) с теми же характеристиками и стоит 170000 рублей (+наценка на отечественном рынке) на момент написания новости.