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Похоже, что компания Xiaomi находится на пороге запуска серии Redmi Note 12 в Европе и СНГ, после того как в начале этого года она уже выпустила эту серию в Индии и за несколько месяцев до этого в Китае. Ранее пользователь @_snoopytech_ поделился в Twitter маркетинговыми изображениями Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro, а также техническими характеристиками всех четырех моделей. Xiaomi пока не комментирует ни дату европейского релиза, ни цены на все модели серии Redmi Note 12.
Однако часть европейских сетей кратко указали Redmi Note 12 Pro Plus на своих сайтах, после чего быстро удалили со своих страниц эту информацию. На изображениях были указаны цены на Redmi Note 12 Pro Plus в 499 евро, что соответствует более ранним прогнозам. Кстати, @_snoopytech_ утверждал, что стандартный Redmi Note 12 будет продаваться по цене €279, что означает разброс в €229 на всю серию Redmi Note 12.
Между тем, ранее утверждалось, что Redmi Note 12 Pro Plus будет доступен уже сегодня, что пока не подтвердилось. В отличие от этого, один из европейских ритейлеров указал период доступности с 16 по 18 марта. В любом случае, похоже, что серия Redmi Note 12 появится в Европе в ближайшие дни. Информации по поводу доступности смартфонов на рынках СНГ пока не поступало. Проще всего будет приобрести данные смартфоны на Aliexpress.