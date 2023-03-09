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Apple, Samsung, Xiaomi и тд, определенно надеялись на большее от рождественского спроса 2022 года. С помощью многочисленных рекламных акций производители смартфонов хотели значительно сократить свои переполненные запасы в конце года. Благодаря спаду в мировой экономике и снижению интереса потребителей, продажи смартфонов в 4 квартале 2022 года не оправдали ожиданий, сообщает TrendForce. Кроме того, проблема нехватки рабочей силы на заводе Foxconn по сборке электроники повлияла на производство iPhone компанией Apple.
Согласно последнему анализу TrendForce, в 4 квартале 2022 года объем мирового производства смартфонов составил около 301 млн. штук, что соответствует росту на 4% за квартал и снижению на 15,5% за год. В начале первого полугодия 2022 года политика нулевого ковида в Китае вызвала спад спроса на потребительскую электронику.
Позже, во втором полугодии 2022 года, мировая экономика пережила рецессию, которая оказалась хуже, чем ожидалось, поскольку дополнительные факторы, такие как высокая инфляция, дефицит продовольствия и рост цен на энергоносители, заставили потребителей экономить и вызвали падение спроса, подводит итог TrendForce.
Помимо этих негативных факторов, высокий уровень запасов в каналах дистрибуции производителей телефонов также стал основной причиной снижения годового объема производства устройств производителями смартфонов. Согласно расчетам TrendForce, годовой объем производства смартфонов в мире в 2022 году снизился на 10,6% до 1,192 млрд штук. Таким образом, годовой спад оказался выше, чем в начале пандемии Covid 19.
TrendForce ожидает, что Samsung увеличит свою долю мирового рынка смартфонов до 23,6% в 1 квартале 2023 года с 19,4% в 4 квартале 2022 года. Это позволит Samsung обойти конкурента Apple и выйти на первое место. По мнению TrendForce, Apple, скорее всего, потеряет несколько процентных пунктов в доле рынка. В частности, аналитики ожидают, что Apple довольствуется 18,7 процентами (4/22 квартал: 24,4 %) и займет второе место. Xiaomi немного теряет по сравнению с предыдущим кварталом (Q4/22; 12,1 %) - 11,9 %, в то время как Oppo (11,1 %) и Vivo (7,8 5) немного набирают.