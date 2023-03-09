По сообщению участника Reddit "cavityserach123", NVIDIA поставляет новый вариант GPU RTX 4090 в рамках серии Founders Edition.

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Почти два месяца назад мы узнали, что NVIDIA собирается перенести производство GPU RTX 40 на новые варианты. Согласно первоначальному отчету, компания собиралась представить новые варианты RTX 4070 и RTX 4080 с обновленным GPU.

Как было сказано, эти изменения были необходимы для включения новой схемы компаратора напряжения на плате, больше не требовалось использовать компаратор GPU для этой функции. В некоторых сообщениях утверждалось, что это может привести к удешевлению плат и, как следствие, снижению стоимости сборки для AIBs и NVIDIA. Однако цены на графические процессоры RTX 40 за это время изменились не так сильно, так что это, скорее всего, неправда.

Участник Redditor "cavitysearch123" только что получил новейшую RTX 4090 Founder Edition после 3 месяцев ожидания. Похоже, что карта, которую ему доставили, была одной из первых с графическим процессором AD102-301. Интересно то, что не было никаких сообщений о том, что RTX 4090 также получит этот '301' GPU.

При ближайшем рассмотрении владелец заметил, что RTX 4090 FE имеет новый идентификатор модели в GPU-Z. PCI ID устройства остался прежним, но Sub ID изменился. Это означает, что прошивка BIOS с моделью на базе AD102-300 невозможна, что и подтвердил пользователь.

Утверждается, что максимальный предел энергопотребления для этого варианта ниже, чем у оригинального SKU. Вместо 1,1 В максимальное напряжение, как сообщается, составляет 1,07 В. Так ли это на самом деле, мы не можем сказать точно, поскольку для проверки требуется больше образцов. Кроме того, неясно, затронуты ли эти ограничения только NVIDIA Founders Edition, или нам следует ожидать, что аналогичное ограничение напряжения будет введено и для пользовательских RTX 4090.

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Максимальное напряжение было подтверждено с помощью редакторов кривых напряжения/частоты MSI Afterburner и ASUS GPU Tweak. Несмотря на изменения, максимальное напряжение осталось на уровне 1,07 В. Прошивка BIOS на "оригинальный" BIOS RTX 4090 невозможна из-за несоответствия PCI ID.