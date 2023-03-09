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NVIDIA GeForce RTX 50-серии и AMD RDNA4 Radeon RX 8000 дебютируют с памятью GDDR7
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После того как компания Samsung Electronics объявила о разработке стандарта памяти следующего поколения GDDR7, а компания Cadence, важнейший поставщик ИС для DRAM PHY, программного обеспечения EDA и инструментов проверки, объявила о своем новейшем решении для проверки, стало ясно, что дебют нового стандарта памяти состоится в следующем поколении графических процессоров. GDDR7 придет на смену GDDR6, который дебютировал в 2018 году и существует уже почти 5 лет. GDDR6 был запущен со скоростью 14 Гбит/с, а его производные сейчас выпускаются со скоростью до 24 Гбит/с. Она обеспечила удвоение скорости по сравнению с предшествующей GDDR5.

Новая GDDR7 обещает то же самое, а ее начальные скорости, как утверждается, достигнут 36 Гбит/с, а в течение жизненного цикла превысят отметку в 50 Гбит/с. В отчете MyDrivers говорится, что следующее поколение серии GeForce RTX 50 от NVIDIA, дебют которого, вероятно, запланирован на конец 2024 года, а также конкурирующая графическая архитектура RDNA4 от AMD могут использовать GDDR7 со стартовой скоростью 36 Гбит/с. GPU с 256-битным интерфейсом GDDR7 будет иметь пропускную способность 1,15 ТБ/с, а с 384-битным - 1,7 ТБ/с. Мы все еще не знаем кодового названия следующей графической архитектуры NVIDIA, это может быть любой из тех, которые NVIDIA еще не использовала, судя по изображению ниже.

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12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
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