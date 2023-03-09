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После того, как в прошлом году рынок складных устройств в Европе все еще был в руках Samsung и, предположительно, в результате Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 изменились так же мало, как и в течение многих лет, благодаря Honor и, предположительно, также Google, Samsung должна, наконец, предоставить что-то более интересное, чем простое обновление железа модели в этом году, иначе ей может угрожать потеря доли рынка.
Как Samsung отреагирует на эти изменившиеся условия на глобальном рынке, будет интересно посмотреть. После того, как ранние намеки на более толстый и крупный Galaxy Z Fold5 со слотом S Pen оказались ложными - Samsung предположительно выбрала более тонкий прототип без слота S Pen, но с новым шарниром waterdrop - больше подробностей о пятом поколении Galaxy Z должно появиться в ближайшие дни и недели.
Согласно утечке Ice Universe, все технические характеристики Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 уже окончательно определены, многие из них ему уже известны. Он также заранее раскрывает как минимум одну деталь, а именно размер дисплея крышки, который при диагонали 6,2 дюйма, по всей видимости, не изменился на бумаге. Однако никаких подробностей о разрешении и формате пока неизвестно, так что сюрпризы по поводу второго дисплея снаружи еще могут быть.
С другой стороны, вьетнамский инсайдер с ником @chunvn8888 в Twitter дал первые намеки на вес Galaxy Z Fold5. После того, как Galaxy Z Fold4 уже уменьшился на 8 граммов по сравнению с Galaxy Z Fold3, в этом году, вероятно, планируется дальнейшее снижение веса. Согласно утечке, следующая складная модель Samsung снова станет легче примерно на 10 граммов, а именно от 9 до 12 граммов, что означает, что ее вес может составить всего 250-255 граммов. По словам автора утечки, также рассматривается возможность сертификации против попадания пыли, но до этого еще далеко.