Бета-версия в Canary Channel включает значительные изменения в ядре Windows, а также новые API и функции "более длительного цикла", так что Microsoft явно намекает на преемника Windows 11 через несколько лет.

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В прошлом году отраслевые источники сообщили, что Microsoft может вернуться к более быстрому графику выпуска будущих основных версий операционной системы Windows. В результате Windows 12 может выйти в 2024 году, а последующие основные версии будут выходить каждые три года. Этот слух подтверждается недавней утечкой информации о том, что процессоры Intel Meteor Lake включают оптимизацию для Windows 12... Еще один намек поступил непосредственно от Microsoft с анонсом нового канала Canary Channel, который позволит инсайдерам тестировать "изменения платформы, требующие более длительного времени до выхода".

С введением канала Canary Channel компания Microsoft также реструктурирует свою внутреннюю кадровую программу. В результате канал разработки будет ограничен серией 23000 сборок Windows 11, а канал тестирования и канал предварительного просмотра релиза останутся без изменений. Канал Canary Channel, напротив, будет сосредоточен на сборках серии 25000, которые включают серьезные изменения в ядре Windows, новые API и аналогичный экспериментальный код. Microsoft уточняет, что некоторые функции, представленные в новом канале Canary Channel, могут никогда не попасть в публичные релизы, в то время как другие "могут появиться в будущих версиях Windows, когда они будут готовы".

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В дополнение к экспериментальному характеру сборок, выпущенных на канале Canary Channel, Microsoft предупреждает, что крайне нестабильный характер кода может привести к сбоям системы и даже переустановке операционной системы. Инсайдерам настоятельно рекомендуется использовать отдельную тестовую систему для экспериментальных сборок.