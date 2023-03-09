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Thermalright представила комплект модернизации Ryzen Mounting System, который обеспечивает поддержку Socket AM5 и AM4 для многих устаревших кулеров, позволяя правильно их ориентировать. Существует два типа этих комплектов модернизации, которые поддерживают два разных типа кулеров Thermalright. Комплект TR-AM5-A предназначен для TRUE Spirit 90 series, Archon IB-E X2 series, Silver Arrow ITX, TRUE Spirit 140 series и TRUE Spirit 90 series. Комплект TR-AM5-B, с другой стороны, предназначен для серий Silver Arrow SB-E, AXP-200 R, AXP-200 Macho, Archon SB-E и Silver Arrow ITX-R. Эти комплекты не бесплатны, и когда они поступят в продажу в конце этого месяца, их цена будет составлять около $9,99. Заказ можно будет сделать в будущем и на Aliexpress.
Конструкция чипа изменила расположение кристаллов ЦП на корпусе, что также привело к смещению центральной точки нагрева . На процессоре с одним кристаллом под теплораспределителем «горячая точка» находится в середине процессора.
Это влияет на особенности систем охлаждения. Особенно AiO или CLC с круглым блоком охлаждения часто не полностью закрывают углы радиатора. Для оптимального охлаждения базовую пластину моноблока пришлось бы сдвинуть.