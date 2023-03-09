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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Компания Avalanche Software выпустила последнее обновление от 8 марта для игры Hogwarts Legacy, которое исправляет различные ошибки и улучшает геймплей, производительность и стабильность. Большинство исправлений в обновлении от 8 марта направлено на различные проблемы производительности и стабильности, но обширный список также включает исправления для онлайна, геймплея, аудио, пользовательского интерфейса, роликов, трассировки лучей, сохранения игры и других проблем.

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Список изменений включает множество вещей, от утечек памяти, улучшения использования VRAM до сбоев VFX, оптимизации освещения с драйверами NVIDIA, улучшения стабильности и производительности при использовании рейтрейсинга, направленных световых теней и теней на деревьях при использовании рейтрейсинга, различных проблем с Ansel, а также множество проблем с геймплеем, включая миссии, полет на метле, события в мире и персонажей. В новом патче также обновлены минимальные рекомендации графических драйверов Nvidia и AMD, что может быть напрямую связано с улучшением использования VRAM, поскольку игра легко превышала 14 ГБ с включенным RT в разрешениях 1080p, 1440p и 2160p.