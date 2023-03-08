Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Pavelshakh За пост начислено вознаграждение
Пользователи жалуются на дефект камер Samsung Galaxy S23 и S23+
Вокруг Galaxy S23 и Galaxy S23+ назревает буря, по крайней мере, на первых немецких технологических форумах, где несколько пользователей новых флагманов Samsung жалуются на очень размытые фотографии в некоторых областях и уже придумали термин "банан размытия".
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Хорошей новостью является то, что, по крайней мере, Galaxy S23 Ultra, похоже, не подвержен этой проблеме, по крайней мере, еще не было тестовых фотографий с 200-мегапиксельной камеры, на которых видна подобная проблема. Однако некоторые пользователи Galaxy S23 и Galaxy S23+ жалуются, что некоторые части их фотографий выглядят очень размытыми, особенно с фотографируемым текстом. Вот несколько фотографий, иллюстрирующих эту проблему, которую на форумах уже назвали "бананом размытия":

Даже "реальные" фотографии иногда выглядят размытыми

Те, кто не фотографирует текст регулярно, возможно, видят эту проблему не так сильно, что может объяснить, почему она пока не обсуждается более широко, по крайней мере, на международных форумах и на Reddit о ней пока мало что можно прочитать. Однако на немецком форуме Android Help можно увидеть проблемные фотографии Galaxy S23, сделанные в естественных условиях.

Предположения о возможных причинах

Два снимка с камеры Galaxy S23+, в частности, должны показать, что у Samsung определенно есть потенциальная проблема с качеством.

Что подводит нас к потенциальной причине этой проблемы, которая, согласно различным сообщениям на форумах, также наблюдалась на Galaxy S22, но и там не обсуждалась широко в СМИ. Не исключено, что в Galaxy S23 или Galaxy S23+ также имеются недостатки контроля качества и поэтому рекомендуется замена модуля камеры в сервисном центре Samsung или обмен у дилера.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Проблема с программным обеспечением, с другой стороны, кажется довольно маловероятной, тем более, что не все пользователи Galaxy S23 или Galaxy S23+ затронуты этой проблемой, но, конечно, полностью исключать ее нельзя.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung #новинки #samsung galaxy #samsung s23 ultra #samsung s23 #смартфоны 2023 #galaxy s23+ #смартфоны самсунг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung представляет Galaxy M14 5G с аккумулятором 6000 мАч и новым 5 нм чипом Exynos
Российские ритейлеры продают активированные за границей iPhone для обхода санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
29
Intel завершает разработку дизайна для техпроцессов Intel 20A и Intel 18A
2
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
14
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
8
Подразделения ЧВК Вагнер взяли под полный контроль всю восточную часть Артёмовска
2
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
+
Пригожин восхитился стойкости украинских солдат в Бахмуте (Артёмовске)
43
Xiaomi представила новую умную лампу для пианистов
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 и памятью GDDR6X
3
Майнер из США арендовал атомную электростанцию и будет сжигать энергии как Сочи во время олимпиады
5
Поддержавший грузинские протесты чиновник из Госдепа покинет свою должность
+
Процессоры Intel Panther Lake получат встроенный графический процессор Xe3-LPG
1
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Надувные HIMARS, M777 и танки массово делают в Чехии для Украины
10
Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое - Министр обороны США
6
Анализ обзоров показал, Ryzen 9 7950X3D на 3,8% быстрее 13900K при вдвое меньшем энергопотреблении
18
Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем Apple A17 Bionic
+
ИноСМИ: вагнеровцы "забрали" восточную часть Бахмута, сбросив украинский флаг с памятника танку Т-34
+
Ученые считают, что живые организмы во Вселенной не будут сильно отличаться от жизни на Земле
5
ИноСМИ: Россия не закупает у Ирана баллистические ракеты из-за опасений передачи Украине ATACMS
6

Популярные статьи

Самая опасная российская ракета ПВО С-400, готова к битве с Китаем
17
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
15
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
2
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
45
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
12
Почему Иран отказался от покупки российских ЗРК С-400 "Триумф"
1
Собираю игровой ПК для любых игр в 4К по цене GeForce RTX 4090 – системный блок против видеокарты
15
Япония намерена использовать ударные дроны для противодействия боевым самолетам Китая
1
Обзор 18 полезных утилит из набора Microsoft PowerToys для Windows 10 и Windows 11
1
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
22

Сейчас обсуждают

pakos2835
21:59
а ты что не поддерживаешь сво? за тобой уже выехали
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
vovka_br
21:52
вот такие ответы дает автор статьи. уважение отсутствует, даже к себе
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
StonedAstronaut
21:50
Ему тут выше предложили замену "Автор петух"
Разгон ПК комплектующих не нужен, так как является бессмысленным и вредным занятием
Сергей Рындин
21:49
А у тебя это главная надежда,? А если вдруг все не так, что тогда?? Ты веришь в то, что русского можно взять одним ботинком, или двумя?? Скорее всего он их смазывает салом, чтобы не натереть мозоли пр...
Чешский наёмник о боях в Бахмуте: дрались лопатками, ножами и даже ботинками
vovka_br
21:48
а едет по говну она тоже в 2 раза быстрее? как танк? там же тоже 1000 лс
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Евгений Сом
21:47
Вся статья изначально построена на фантазиях дурочка. Автор нубасик увидел картинку с производительностью в терафлопсах и соответствующем росте и нафантазировал себе как то бред про игры. Хотя там ука...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Олег Андреев
21:47
Кто то думает что военные операции планирует Пригожин
Пригожин прокомментировал заявление Шойгу относительно дальнейшего наступления
vovka_br
21:47
эд сгорел_)
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
vovka_br
21:46
тебе говорят про отсуствие бабы, а ты опять про мужиков. эд, сознайся публично и всем будет пофиг
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец. Часть 2
Eppius
21:45
Да нам плевать. Пусть что хотят то и делают.
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поблагодарил Зеленского в своём видеообращении из Бахмута от 8 марта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем