Вокруг Galaxy S23 и Galaxy S23+ назревает буря, по крайней мере, на первых немецких технологических форумах, где несколько пользователей новых флагманов Samsung жалуются на очень размытые фотографии в некоторых областях и уже придумали термин "банан размытия".

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Хорошей новостью является то, что, по крайней мере, Galaxy S23 Ultra, похоже, не подвержен этой проблеме, по крайней мере, еще не было тестовых фотографий с 200-мегапиксельной камеры, на которых видна подобная проблема. Однако некоторые пользователи Galaxy S23 и Galaxy S23+ жалуются, что некоторые части их фотографий выглядят очень размытыми, особенно с фотографируемым текстом. Вот несколько фотографий, иллюстрирующих эту проблему, которую на форумах уже назвали "бананом размытия":

Даже "реальные" фотографии иногда выглядят размытыми

Те, кто не фотографирует текст регулярно, возможно, видят эту проблему не так сильно, что может объяснить, почему она пока не обсуждается более широко, по крайней мере, на международных форумах и на Reddit о ней пока мало что можно прочитать. Однако на немецком форуме Android Help можно увидеть проблемные фотографии Galaxy S23, сделанные в естественных условиях.

Предположения о возможных причинах

Два снимка с камеры Galaxy S23+, в частности, должны показать, что у Samsung определенно есть потенциальная проблема с качеством.

Что подводит нас к потенциальной причине этой проблемы, которая, согласно различным сообщениям на форумах, также наблюдалась на Galaxy S22, но и там не обсуждалась широко в СМИ. Не исключено, что в Galaxy S23 или Galaxy S23+ также имеются недостатки контроля качества и поэтому рекомендуется замена модуля камеры в сервисном центре Samsung или обмен у дилера.

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Проблема с программным обеспечением, с другой стороны, кажется довольно маловероятной, тем более, что не все пользователи Galaxy S23 или Galaxy S23+ затронуты этой проблемой, но, конечно, полностью исключать ее нельзя.