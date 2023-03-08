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FTC проверяет увольнения в Twitter, сервис подписки и файлы Twitter Files
Время работы Элона Маска в Twitter было наполнено противоречиями, начиная с массовых увольнений и заканчивая сагой о Twitter Blue. Его решения привлекли интерес Федеральной торговой комиссии, которая требует от компании предоставить внутренние коммуникации и пытается допросить владельца-миллиардера Twitter.
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The Wall Street Journal сообщает, что FTC направила 12 писем в Twitter и его юристам с тех пор, как Маск возглавил компанию 27 октября. Суть дела связана с тем, что в прошлом году FTC оштрафовала Twitter на 150 миллионов долларов за обманчивую рекламную практику, в которой для целевой рекламы использовались адреса электронной почты и номера телефонов, предоставленные в целях безопасности аккаунта, например, для двухфакторной аутентификации. Часть этого урегулирования включала гарантию со стороны Twitter защищать конфиденциальность пользователей с помощью "комплексной программы обеспечения конфиденциальности и информационной безопасности".

В ноябре газета WSJ сообщила, что Маск сказал сотрудникам Twitter, что компания сделает все необходимое, чтобы следовать букве и духу постановления FTC.

FTC обеспокоена тем, что решение Маска уволить более половины сотрудников Twitter, включая руководителей отделов конфиденциальности и безопасности, может повлиять на безопасность пользователей, нарушив условия мирового соглашения с FTC. "Мы обеспокоены тем, что эти сокращения персонала влияют на способность Twitter защищать информацию потребителей", - написал юристам Twitter сотрудник агентства.

FTC также попросила Twitter "идентифицировать всех журналистов", которым был предоставлен доступ к документам компании. Часть мирового соглашения Twitter ограничивает внутренний доступ к данным пользователей, поэтому предоставление журналистам доступа к внутренним системам Twitter, вероятно, было нарушением соглашения. В этих случаях Маск раскрывал так называемые "файлы Twitter", или внутреннюю информацию, связанную с предыдущим процессом модерации компании.

Кроме того, FTC запросила информацию о запуске обновленного сервиса подписки Twitter Blue, который, по словам одного из сотрудников, пренебрег обычной проверкой конфиденциальности и безопасности компании. FTC также хочет допросить Маска в связи со своим расследованием.

Республиканские члены судебного комитета Палаты представителей обвинили ФТК в превышении полномочий. "Нет никаких логических причин, например, почему FTC необходимо знать личности журналистов, взаимодействующих с Twitter", - говорится в отчете судебного комитета. "Нет логических причин, почему FTC, исходя из соображений конфиденциальности пользователей, должна анализировать все кадровые решения Twitter. И нет никакой логической причины, почему FTC нужны все внутренние сообщения Элона Маска в Twitter".

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Маск ответил на сообщение WSJ твитом, назвав его "позорным случаем использования правительственного агентства в политических целях и подавления правды!".

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