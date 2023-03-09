По слухам, Xiaomi планирует выпустить Mix Fold 3 в третьем квартале 2023 года, и один из авторов утечки предположил, что нам стоит ожидать впечатляющего списка спецификаций.

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Пока Xiaomi еще не подтвердила ни сам продукт, ни то, что мы можем от него ожидать. Но это не помешало информации начать просачиваться раньше времени. Теперь мы начинаем понимать не только то, когда будет анонсирован Xiaomi Mix Fold 3, но и то, что он сможет предложить покупателям после своего появления.

Лидер утечек Digital Chat Station (DCS) опубликовал некоторые подробности на Weibo, которые впоследствии были подхвачены NotebookCheck. И хотя эти подробности не являются конкретными, их, по крайней мере, достаточно, чтобы вызвать наш интерес.

Эти подробности начинаются с того, когда появится Xiaomi Mix Fold 3. DCS утверждает, что он появится примерно в то же время, когда мы видели дебют его предшественника, а это означает, что вероятным сроком является третий квартал. Для сравнения, Mix Fold 2 был анонсирован в августе 2022 года, так что это означает, что в этом году мы также можем ожидать что-то примерно в эти сроки.

Что касается функциональности и возможностей, подробности на данный момент более чем скудны. Но это не значит, что у нас нет хотя бы некоторых идей. Для начала, DCS заявляет, что "определение продукта телефона также очень высокое", что в машинном переводе означает "устройство с высокими характеристиками". Это звучит многообещающе и позволяет предположить, что телефон будет обладать флагманскими техническими характеристиками, которые мы все хотели бы видеть.

Если снова вернуться к Xiaomi Mix Fold 2, то этот телефон оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.s объемом до 1 ТБ. Учитывая это, мы, вероятно, можем ожидать, что следующая итерация будет использовать текущий флагман Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 2.

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Если релиз в августе действительно состоится, мы можем ожидать, что в ближайшие недели и месяцы начнется утечка информации.