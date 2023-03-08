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Odyssey Neo G7 (модель G70NC) был представлен еще в январе, хотя и не на выставке CES. Стирая грань между специализированным игровым дисплеем и смарт-телевизором, 43-дюймовый 4K UHD (разрешение 3820 x 2160) Quantum Mini LED монитор обеспечивает частоту обновления 144 Гц, время отклика 1 мс и плоский матовый дисплей для уменьшения бликов.
Samsung утверждает, что технология Quantum Mini LED обеспечивает сверхтонкий и точный контроль над плотно упакованным массивом светодиодов, позволяя пользователям видеть более насыщенные черные цвета, повышенную детализацию и большую общую цветовую выразительность даже в затененных участках игр. Он также рассчитан на яркость до 400 нит и имеет сертификат VESA DisplayHDR 600.
Монитор оснащен двумя входами HDMI 2.1, а также разъемом DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.0 и разъемом Ethernet. Среди других достоинств - двойные динамики мощностью 20 Вт, совместимость с AMD FreeSync Premium Pro и поддержка беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2.
Game Hub от Samsung, тем временем, предоставляет доступ к нескольким ведущим игровым потоковым сервисам, включая GeForce Now от Nvidia, Amazon Luna и Xbox.
Новейшая модель Samsung также предлагает несколько пограничных функций. Flex Move Screen, например, позволяет регулировать размер изображения на экране от 43 дюймов до 20 дюймов. Я не могу представить сценарий, в котором это было бы желательно, но Samsung утверждает, что это может помочь геймерам "сохранить выигрышную позицию". Функция Virtual Aim Point, тем временем, добавляет на экран накладку прицела для использования в шутерах.
43-дюймовый Odyssey Neo G7 можно приобрести непосредственно в интернет-магазине Samsung по цене 999,99 долларов. Поставки в СНГ под вопросом.